Штайнер сообщил предварительную информацию о состоянии коробки передач на болиде Шумахера

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Франции Формулы-1, а также прокомментировал аварию Мика Шумахера, занявшего 15-е место. Его напарник Никита Мазепин должен стартовать с 18-й позиции, если Шумахер не потеряет пять мест из-за замены коробки передач.
«День был бы хорошим, если бы не авария на последней попытке Мика. Мы всё ещё изучаем состояние коробки передач и то, нужно ли её заменить. В настоящий момент похоже, что не надо, так что будем надеяться, что всё останется, как есть, и это будет первый раз, когда мы пробились в этом году во второй сегмент квалификации. В остальном особо нечего сообщить. Будем надеяться, что мы будем стартовать с тех позиций, которые сейчас занимаем», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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