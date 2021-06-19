Боттас: надеялся побороться за поул

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от гонки Гран-при Франции и прокомментировал третий результат в квалификации.



«Это был отличный уик-энд, намного лучше, чем пару недель назад, так что я надеялся побороться за поул. Последняя попытка в третьем сегменте была хорошей, так что я не думаю, что мог отыграть много времени. Думаю, у „Ред Булл“ было преимущество на прямой, что играло большое значение.



Мы будем бороться завтра за победу, мы находимся между двумя машинами „Ред Булл“, двумя машинами против одной, так что мы сможем проявить смекалку при выборе стратегии и бросить им вызов. Будет нелегко, но мы готовы к завтрашнему дню», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт «Мерседеса».