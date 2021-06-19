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ФИА сообщила итоги проверки гибкости антикрыльев на болидах Ферстаппена и Алонсо

ФИА сообщила итоги проверки гибкости антикрыльев на болидах Ферстаппена и Алонсо
Александр Кожевников
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ФИА провела проверки на гибкость антикрыльев на машинах Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена, сообщает пресс-служба Федерации автоспорта. Напомним, начиная с этапа во Франции, в силу вступила новая техническая директива, которая подразумевает изменение тестов на гибкость заднего антикрыла.

По результатам проверки и «Альпин», и «Ред Булл» успешно прошли тестирование. На машинах не было замечено никаких отклонений от нормы в вопросе гибкости элементов.

Несмотря на изменения в конструкции заднего крыла, Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Франции, Льюис Хэмилтон занял по итогам квалификации только второе место, а Валттери Боттас стал третьим. Алонсо по итогам квалификации стал девятым.

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