ФИА сообщила итоги проверки гибкости антикрыльев на болидах Ферстаппена и Алонсо

ФИА провела проверки на гибкость антикрыльев на машинах Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена, сообщает пресс-служба Федерации автоспорта. Напомним, начиная с этапа во Франции, в силу вступила новая техническая директива, которая подразумевает изменение тестов на гибкость заднего антикрыла.



По результатам проверки и «Альпин», и «Ред Булл» успешно прошли тестирование. На машинах не было замечено никаких отклонений от нормы в вопросе гибкости элементов.



Несмотря на изменения в конструкции заднего крыла, Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Франции, Льюис Хэмилтон занял по итогам квалификации только второе место, а Валттери Боттас стал третьим. Алонсо по итогам квалификации стал девятым.