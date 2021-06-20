Льюис Хэмилтон высказался о возможном возвращении дозаправок в Формуле-1

В следующем году минимальный вес болидов в Формуле-1 возрастёт. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не в восторге от подобной перспективы и высказался на эту тему. Решением проблемы, по мнению Хамилтона, могло бы стать возвращение к дозаправке, от которой отказались в сезоне-2009.

«Машины становятся ещё тяжелее. Даже не знаю, кто принимает такие решения. В следующем году потенциально будет только хуже, так как болиды снова станут тяжелее. Это создаст большое давление на «Пирелли», ведь им нужно и дальше думать не только об эффективности, но и о безопасности шин. А ведь мы всегда говорим о безопасности и её важности.

Если в следующем году, возможно, мы всё-таки вернёмся к дозаправке, чтобы сделать машины легче и снизить давление на шины, это может быть здорово», — приводит слова Хэмилтона The Race.



Ранее сообщалось, что команды обсуждают возможность возвращения дозаправок во время гонок.