Штайнер признал сложности из-за того, что Шумахер и Мазепин стали ближе по темпу

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги гонки Гран-при Франции Формулы-1, а также острую борьбу между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным на первых кругах, когда немцу пришлось заехать на обочину.
«Сегодня был один из таких дней — финишировали все 20 машин, так что мы стали 19-м и 20-м. Мы прогрессируем, вы можете видеть, что разрыв между нашими гонщиками сокращается, что не всегда становится идеальным сценарием для управления. Такое случается, когда они на подобных позициях.
Нам просто нужно сделать нашу машину в целом лучше — мы это знаем. Мы многому научились, обе машины вернулись в боксы целыми. К сожалению, сегодня не было возможностей для более высокого результата. Теперь мы готовимся к Австрии», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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