«Мы ждём». В «Ред Булл» не исключили, что подадут протест на антикрыло «Мерседеса»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оставил теоретическую возможность того, что австрийская команда подаст протест или запросит разъяснений ФИА касательно слишком сильно гнущегося переднего антикрыла болидов «Мерседеса». Ранее ФИА с подачи «Мерседеса» ужесточила требования к гибкости задних антикрыльев. При этом требования к тестам на гибкость передних антикрыльев пока не изменились.



«Протест? Возможно, что-то произойдёт. Мы были бы не против, если бы переднее антикрыло гнулось меньше. ФИА работает над этим. Видеозаписей уже достаточно. Мы ожидаем, что всё будет сделано примерно так же, как в случае с задним антикрылом. Мы ждём, чтобы посмотреть, что скажет ФИА», — приводит слова Марко GPBlog.