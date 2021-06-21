Шульмейстер: Шумахер сберёг два автомобиля команды, за что ему низкий поклон

Российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал инцидент между пилотами «Хааса» Миком Шумахером и Никитой Мазепиным, произошедший на первых кругах Гран-при Франции Формулы-1. Мазепин опередил немца, но Мику при этом пришлось выехать на обочину.



«Риторика общения, принятая Никитой, уместна не всегда и не везде. Каждый спортсмен должен понимать: что, когда и кому он говорит. Моё мнение такое: пусть сам Никита, его менеджеры и отец решают, как ему высказываться.



А что касается гоночного момента, всё было на грани. Никита оставил Мику чуть меньше места, чем следовало. Надо отдать должное Шумахеру: он сориентировался и срулил на обочину. Правда, не совсем понял, зачем он поехал за колышек. Мне показалось, что нарушение не было бы таким страшным, если бы он поехал прямо. Два колеса всё-таки остались. Да и Никиту бы никто так пристально не разглядывал бы. Мик сделал то, что сделал, сберёг два автомобиля команды, за что ему низкий поклон. Ну а так, если Никита чуть переагрессивничал, то Мик чуть лишнего переаккуратничал.



Мику и Никите больше не с кем бодаться. У них всего два автомобиля с одинаковой скоростью, конечно, они бодаются только друг с другом. Будет таких ещё три-четыре, будут и с ними бодаться. Сейчас у ребят задача максимально ускориться, доказать широкой аудитории свою гоночную состоятельность и подготовиться к новому автомобилю на следующий год.



Приведёт ли их соперничество к серьёзным столкновениям? Возможно. Вспомните Хэмилтона и Росберга: на моей памяти у них было две аварии, из которых никто не вышел победителем. Ну, за это мы и любим этот спорт. Я всё время жалуюсь на то, что современная Формула-1 не такая смотрибельная из-за огромной разницы автомобилей. Да и наблюдаем мы за конкуренцией двух, ну максимум трёх команд. А хотелось бы смотреть борьбу на протяжении всего пелотона. Вот противостояние Шумахера и Мазепина как раз и дарит нам ту самую интригу», — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.