Опубликовано первое фото болида Формулы-1, построенного по правилам 2022 года

Инженеры завершили работу над болидом, который был создан по заказу Liberty Media. Особенность этой машины заключается в том, что она создана в соответствии с правилами, которые вступят в силу в 2022 году.

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Автомобиль был создан специалистами The Memento Group. Он станет примером болида, который выстроен в соответствии с новым техническим регламентом.

Ожидается, что новую машину представят во время Гран-при Великобритании.

Носовая часть была опущена ниже. Ожидается, что, благодаря аэродинамическим свойствам, машины будут более устойчивыми в «грязном» воздухе, что откроет дополнительные возможности для обгона. Внешний вид болида стал более футуристическим. Внешне он действительно отличается от предшественников.