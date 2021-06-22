Том Коронел: пока что вижу только, что «Мерседес» паникует

Бывший пилот из Нидерландов Том Коронел поделился мнением о борьбе «Мерседеса» и «Ред Булл» за чемпионство в нынешнем сезоне в Формуле-1. По мнению Коронела, «Мерседес» пока не знает, как справиться с конкурентом.

«Пока что я вижу только одно — «Мерседес» паникует. Они все паникуют, Льюис Хэмилтон, Тото Вольф и Валттери Боттас.

В «Мерседесе» указывают на антикрыло «Ред Булл». Они пытаются что-то найти. «Мерседес» постоянно находится под давлением, только посмотрите, как ругается Боттас, как сомневается в стратегии Хэмилтон», — цитирует Коронела GrandPX.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в зачёте пилотов опережает Хэмилтона уже на 12 очков. Представитель Нидерландов стал победителем Гран-при Франции. В концовке гонки Макс обогнал Хэмилтона, который в тот момент лидировал.

Отрыв Ферстаппена мог быть и более внушительным, но на Гран-при Азербайджана он был вынужден сойти с трассы из-за прокола шины. В тот момент гонщик «Ред Булл» лидировал и был близок к тому, чтобы выиграть Гран-при.