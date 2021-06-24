Феттель: не жалею, что не вернулся в «Ред Булл»
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Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что не жалеет, что ему не удалось вернуться в состав «Ред Булл» после ухода из «Феррари» по окончании прошлого сезона.
«Нет, я не жалею, что не вернулся в „Ред Булл“. Да и, по правде говоря, я не считаю, что это было возможно. Я решил пойти по другому пути, присоединился к новой команде и полностью доволен этим решением.
Честно говоря, я искренне рад, что Серхио Перес получил это место, потому что он его заслуживает. Он доказал это не только победой, но и последними десятью годами выступлений в Формуле-1. Он заслужил того, чтобы оказаться в отличной команде и за рулём отличной машины», — приводит слова Себастьяна Феттеля RacingNews365.
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