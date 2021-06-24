Ферстаппен: хотел бы, чтобы Перес был и дальше моим товарищем по команде
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хотел бы, чтобы его партнёрство с товарищем по команде Серхио Пересом продолжалось. По мнению Макса, они хорошо ладят в личном и профессиональном плане.
«Конечно, я знал Чеко и раньше, но не как товарища по команде. А это всё-таки уже что-то другое. Здорово, что сейчас у меня есть возможность работать вместе с ним и добиваться таких отличных результатов для команды. Поэтому, определённо, я бы хотел, чтобы наше сотрудничество продолжалось.
Он просто отличный товарищ по команде. Мы здорово проводим время вместе. Зачастую отпускаем шутки — ведь не обязательно всё время говорить только о машинах и настройках», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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