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Росси: сложно представить, что я буду выступать в MotoGP в следующем году

Росси: сложно представить, что я буду выступать в MotoGP в следующем году
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Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси подтвердил, что задумывается о завершении карьеры.

«Я пока ничего не решил, потому что мне нужно всё обдумать, поговорить с „Ямахой“ и со своей командой. Конечно, мы хотим выступать лучше, показывать более высокие результаты. В этом плане старт сезона точно нельзя назвать фантастическим, так что, думаю, сложно представить, что я буду выступать и в следующем году.

Принц Саудовской Аравии настаивает, чтобы я выступал в своей команды в следующем году, но сейчас это сложно представить», — приводит слова Валентино Росси The Race.

Ранее сообщалось, что итальянский мотогонщик готовит переход в чемпионат мира по гонкам на выносливость. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году.

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Источник: Валентино Росси закончит карьеру в MotoGP и перейдёт в WEC
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