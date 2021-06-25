Формула-1 убрала флаг России из календаря сезона-2021

Пресс-служба Формулы-1 убрала флаг России из календаря чемпионата мира. В обновлённом расписании сезона-2021, опубликованном 25 июня, напротив даты проведения этапа «Королевских гонок» в Сочи отсутствует какая-либо символика страны, а флаг был заменён на белый прямоугольник.
При этом в расписании по-прежнему остается слово «Россия» напротив даты проведения этапа в Сочи, несмотря на то, что по решению Спортивного арбитражного суда использовать любую символику, включая слово «Россия», на международных соревнованиях запрещено.
Флаг России был убран ещё в мае, когда пресс-служба Формулы-1 опубликовала версию календаря после отмены Гран-при Турции. При этом на предыдущих версиях календаря флаг России был.
Напомним, ранее стало известно, что гонка в Стамбуле вернётся в календарь чемпионата мира и заменит Гран-при Сингапура.
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