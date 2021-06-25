Организаторы Гран-при Ф-1 в Сочи объяснили исчезновение флага России из календаря

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» отреагировала на тот факт, что в официальном календаре Формулы-1 на фоне антидопинговых санкций ВАДА пропало изображение российского флага. При этом этап чемпионата мира на «Сочи Автодроме» продолжает называться Гран-при России.



«Как сказано в официальном разъяснении ФИА, изображение флага или государственный герб не могут быть размещены на любом из публичных носителей на официальных объектах или других территориях, контролируемых ФИА или организатором соревнований. Вместе с тем это ограничение не касается болельщиков, которые могут использовать российский флаг на любом из объектов, где проводятся соревнования ФИА. Cамое главное, что этап Формулы-1 в России состоится и мы ждём наших болельщиков в самый разгар бархатного сезона в Сочи!» — гласит заявление пресс-службы «Росгонок».

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