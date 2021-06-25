Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Штирии, Мазепин — 18-й

В Шпильберге завершилась вторая свободная практика Гран-при Штирии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо, третьим стал Эстебан Окон из «Альпин». Лучший результат пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, проехавшего быстрее Ферстаппена, был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат, уступив пять десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, который показал 17-е время.
Пьер Гасли в тренировке не участвовал из-за проблем с силовой установкой.
Формула-1. Гран-при Штирии. Вторая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.05,412
2. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,336
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,378
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,384
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,415
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,522
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,582
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,667
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,677
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,733
11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,735
12. Валттери Боттас («Мерседес») +0,839
13. Шарль Леклер («Феррари») +0,858
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,885
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,039
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,216
17. Мик Шумахер («Хаас») +1,474
18. Никита Мазепин («Хаас») +1,992
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,257
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — без времени.
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