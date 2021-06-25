Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Штирии, Мазепин — 18-й

В Шпильберге завершилась вторая свободная практика Гран-при Штирии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо, третьим стал Эстебан Окон из «Альпин». Лучший результат пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, проехавшего быстрее Ферстаппена, был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат, уступив пять десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, который показал 17-е время.



Пьер Гасли в тренировке не участвовал из-за проблем с силовой установкой.



Формула-1. Гран-при Штирии. Вторая свободная практика



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.05,412

2. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,336

3. Эстебан Окон («Альпин») +0,378

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,384

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,415

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,522

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,582

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,667

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,677

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,733

11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,735

12. Валттери Боттас («Мерседес») +0,839

13. Шарль Леклер («Феррари») +0,858

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,885

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,039

16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,216

17. Мик Шумахер («Хаас») +1,474

18. Никита Мазепин («Хаас») +1,992

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,257

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — без времени.