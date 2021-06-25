Нёвиль лидирует после седьмого спецучастка Ралли Сафари, Ожье отстаёт почти на 2 минуты

На Ралли Сафари завершился очередной соревновательный день. Пилоты преодолели седьмой спецучасток, лидером является Тьерри Нёвиль, выступающий на Hyundai. Заключительный спецучасток дня сложился для него тяжело, он проколол заднюю шину, также у Нёвиля возникли проблемы с двигателем. В итоге он потерял почти 40 секунд, но сумел сохранить лидерство.

Нёвиль опережает японца Такамото Кацуту на 18,8 секунды. Тройку лучших замыкает эстонец Отт Тянак. Уже почти две минуты Нёвилю проигрывает Себастьен Ожье, разместившийся на четвёртом месте.

Сошёл с дистанции финский гонщик Калле Рованперя.

Ралли Сафари. 7 СУ