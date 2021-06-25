В «Мерседесе» признали, что новые правила пит-стопов в Ф-1 мог вызвать их запрос

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф не стал опровергать информацию, что его команда Формулы-1 обращалась в ФИА за разъяснениями насчёт некоторых процедур во время пит-стопов. В «Ред Булл» считают, что именно обращение «Мерседеса» привело к новым правилам, которые должны слегка замедлить пит-стопы.



«Мы обратились к ФИА по поводу механизма безопасности — системы, которую мы используем. Мы уточнили, можно ли её оптимизировать. Это произошло три или четыре недели назад, этот вопрос касался технологии. Мог ли он вызвать что-то ещё? Я не знаю, возможно. Но мы задавали только такой вопрос.



В целом приятно проводить быстрые пит-стопы, они здорово выглядят. Но я не совсем уверен, что они так уж сильно влияют на результаты, потому что в среднем мы говорим об одной-двух десятых, если не брать самые медленные или самые быстрые остановки», — приводит слова Вольфа RacingNews365.