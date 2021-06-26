В Формуле-1 подтвердили переезд Гран-при России на «Игору» с 2023 года

Представители Формулы-1 официально подтвердили, что с 2023 года российский этап чемпионата мира будет принимать новый автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, который придёт на смену «Сочи Автодрому».
«Формула-1 рада подтвердить, что Гран-при России переедет на автодром „Игора Драйв“ в Санкт-Петербурге с 2023 года.
Мы с нетерпением ждём гонок в этом потрясающем месте, где находятся десять профессиональных трасс для гонок и тестов на площади примерно 100 гектаров. Автодром расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, он спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию FIA Grade 1. Мы сообщим больше информации о гонке в ближайшие месяцы и с нетерпением ждём гонок в Сочи в следующие два года», — гласит сообщение пресс-службы Ф-1.
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