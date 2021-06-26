«Это загадка». Риккардо не знает, почему у него пропала скорость в квалификации ГП Штирии

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что не знает, почему после второго места во второй пятничной тренировке Гран-при Штирии стал только 13-м в квалификации.



«На самом деле это загадка. Очевидно, вчера мы были быстры. Я знаю, что это была только пятничная практика, я не ожидал, что буду бороться сегодня за поул. Но, очевидно, вчера нам было вполне комфортно. А сегодня, когда мы выехали на трассу, то словно стали на секунду медленнее. У нас просто не было скорости. Но вот почему, я не уверен.



Это один из тех дней, когда ты разочарован. Мы попробуем всё сейчас понять. Но у меня не было ощущения, что я теряю много времени в том или ином месте, просто всё потихоньку собиралось повсюду. Но я чувствовал, что при всех своих действиях я неспособен что-либо выжать из автомобиля.



Да, мы чуть уточнили настройки после пятницы, но не делали ничего сумасшедшего, ничего такого, что могло бы объяснить столь сильное отставание сегодня. Единственный позитивный момент вылета во втором сегменте — свободный выбор шин», — приводит слова Риккардо RaceFans.