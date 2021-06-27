Доменикали назвал переезд Гран-при России на «Игору» невероятной возможностью

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали во время визита в Санкт-Петербург подробнее прокомментировал предстоящий переезд Гран-при России на трассу «Игора Драйв».



«Я считаю, что это невероятная возможность, фантастическая новость для всех наших российских друзей, а также для сообщества Ф-1. Потому что мы чувствуем реальную энергию, невероятный энтузиазм по отношению к Формуле-1 — 2023. И я уверен, что Формула-1 сможет в ответ дать этот позитивный настрой для всего сообщества Санкт-Петербурга.



Мы работали все вместе для того, чтобы быть уверенными в том, что мы сделали всё лучшее для проведения гонок Формулы-1, включая трек и всю инфраструктуру. И я уверен, что все фанаты также будут счастливы оказаться здесь, потому что Петербург, вне сомнения, — невероятный город с невероятными традициями и историей, с большим количеством молодых людей, которые, я уверен, захотят принять участие в этапе Формулы-1 — 2023», — приводит слова Доменикали «Известия.78».