Ферстаппен вновь увеличил отрыв от Хэмилтона в общем зачёте пилотов

После Гран-при Штирии, завершившегося в Австрии, в общем зачёте пилотов Формулы-1 произошли некоторые изменения. Лидерство в зачёте упрочил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем гонки. Он опережает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона уже на 19 очков. Ферстаппен набрал 156 баллов, а его конкурент — 137.
Тройку лучших замыкает гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (96). Далее следуют Ландо Норрис из «Макларена» (86) и Валттери Боттас (74), представляющий «Мерседес».
В Кубке Конструкторов уверенно лидирует «Ред Булл», набравший 252 очка. От «Мерседеса» команда оторвалась уже на 41 балл. Третье место занимает «Макларен» у которого 120 очков. «Феррари» отстаёт от «Макларена» на 12 баллов.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 156 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 137
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 96
4. Ландо Норрис («Макларен») — 86
5. Валттери Боттас («Мерседес») — 74
6. Шарль Леклер («Феррари») — 58
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 50
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 37
9. Даниэль Риккардо («Макларен») — 34
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 19
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 14
13. Эстебан Окон («Альпин») — 12
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 9
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0
18. Мик Шумахер («Хаас») — 0
19. Никита Мазепин («Хаас») — 0
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 252 очка
2. «Мерседес» — 211
3. «Макларен» — 120
4. «Феррари» — 108
5. «Альфа Таури» — 46
6. «Астон Мартин» — 44
7. «Альпин» — 31
8. «Альфа Ромео» — 2
9. «Уильямс» — 0
10. «Хаас» — 0.
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