Ферстаппен вновь увеличил отрыв от Хэмилтона в общем зачёте пилотов

После Гран-при Штирии, завершившегося в Австрии, в общем зачёте пилотов Формулы-1 произошли некоторые изменения. Лидерство в зачёте упрочил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем гонки. Он опережает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона уже на 19 очков. Ферстаппен набрал 156 баллов, а его конкурент — 137.

Тройку лучших замыкает гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (96). Далее следуют Ландо Норрис из «Макларена» (86) и Валттери Боттас (74), представляющий «Мерседес».

В Кубке Конструкторов уверенно лидирует «Ред Булл», набравший 252 очка. От «Мерседеса» команда оторвалась уже на 41 балл. Третье место занимает «Макларен» у которого 120 очков. «Феррари» отстаёт от «Макларена» на 12 баллов.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 156 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 137

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 96

4. Ландо Норрис («Макларен») — 86

5. Валттери Боттас («Мерседес») — 74

6. Шарль Леклер («Феррари») — 58

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 50

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 37

9. Даниэль Риккардо («Макларен») — 34

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 19

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 14

13. Эстебан Окон («Альпин») — 12

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 9

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0

18. Мик Шумахер («Хаас») — 0

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 252 очка

2. «Мерседес» — 211

3. «Макларен» — 120

4. «Феррари» — 108

5. «Альфа Таури» — 46

6. «Астон Мартин» — 44

7. «Альпин» — 31

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.