Сайнс рассказал, как Хэмилтон помешал ему побороться с Норрисом

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Штирии Формулы-1. По мнению Сайнса, если бы он не пропустил на круг Льюиса Хэмилтона, то мог бы попробовать догнать Ландо Норриса в борьбе за пятую позицию.



«Мы пытались догнать Норриса, но проблема была в том, что после пит-стопа я выехал позади Хэмилтона. Мне пришлось остаться позади него в решающий момент гонки. Я провёл за Льюисом 15 кругов, не знаю, обгонять ли его и тем самым уничтожать передние шины. Было досадно.



У нас был ритм, чтобы подняться с 12-й позиции на пятую. Темп был. Мы увидели, что на такой трассе передние шины не страдают, хотя позади Хэмилтона были проблемы. Когда перед нами была свободная трасса, после того как все сменили „софт“, а я остался на „медиуме“, то был хороший ритм, я доволен», — приводит слова Сайнса AS.