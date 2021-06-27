Пьер Гасли: меня не заботит, наказали ли Леклера за наше столкновение или нет
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что его не беспокоит отсутствие наказания для гонщика «Феррари» Шарля Леклера. В начале гонки они допустили столкновение, после чего Гасли пришлось сойти с трассы.
«Я проехал один поворот на четырёх шинах, а оставшиеся — на трёх или даже двух. У нас был маленький контакт с Шарлем, после чего шина взорвалась. Это расстраивает.
Нужно ли было его наказывать? Я не знаю. Меня не заботит этот вопрос, наша гонка закончилась, его наказание бы ничего не изменило, поэтому неважно, был ли штраф или нет.
Очень расстраивает, ведь машина была хороша весь уик-энд. Мы отлично провели квалификацию, думаю, у нас был шанс набрать много очков», — цитирует пилота «Альфа Таури» GPFans.
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