Пьер Гасли: меня не заботит, наказали ли Леклера за наше столкновение или нет

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что его не беспокоит отсутствие наказания для гонщика «Феррари» Шарля Леклера. В начале гонки они допустили столкновение, после чего Гасли пришлось сойти с трассы.

«Я проехал один поворот на четырёх шинах, а оставшиеся — на трёх или даже двух. У нас был маленький контакт с Шарлем, после чего шина взорвалась. Это расстраивает.

Нужно ли было его наказывать? Я не знаю. Меня не заботит этот вопрос, наша гонка закончилась, его наказание бы ничего не изменило, поэтому неважно, был ли штраф или нет.

Очень расстраивает, ведь машина была хороша весь уик-энд. Мы отлично провели квалификацию, думаю, у нас был шанс набрать много очков», — цитирует пилота «Альфа Таури» GPFans.