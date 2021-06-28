Алонсо: не думаю, что мы могли добиться большего, чем девятое место

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Штирии. Испанец стартовал восьмым, а завершил гонку на девятом месте. Победителем Гран-при стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а третье — его напарник Валттери Боттас.
«Я не думаю, что мы могли добиться большего, чем девятое место, но хорошо, что мы набрали очки для команды. Мы хорошо стартовали и боролись с двумя–тремя машинами на первом круге.
После первого пит-стопа я оказался позади Лэнса Стролла на восьмом месте и боролся с ним до конца гонки. В концовке «Феррари» на свежих шинах были слишком быстры для нас. Следующая гонка состоится уже через неделю, поэтому мы всё проанализируем и попробуем оптимизировать болид к уик-энду», — цитирует Алонсо пресс-служба команды.
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