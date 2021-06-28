Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Штирии. Боттас получил первый штраф за год
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По итогам Гран-при Штирии сразу два пилота получили штрафные баллы. Сначала судьи наказали пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса за небезопасный пилотаж на пит-лейне в ходе второй тренировки, а затем в квалификации штраф получил Юки Цунода, заблокировавший в третьем сегменте Валттери Боттаса.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021. Лидером в данном протоколе теперь является Ландо Норрис, на счету которого восемь баллов. Его «преследует» Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|8
|12 июля 2021 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|6
|5 июля 2021 года — 4 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|6
|1 августа 2021 года — 3 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|5
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|5
|19 июля 2021 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|4
|16 августа 2021 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|4
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|3
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|3
|11 июля 2021 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|2 августа 2021 года — 1 балл
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|2
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|2
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|2
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|8 августа 2021 года — 1 балл
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|9 мая 2022 года — 1 балл
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