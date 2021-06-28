Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Штирии. Боттас получил первый штраф за год

По итогам Гран-при Штирии сразу два пилота получили штрафные баллы. Сначала судьи наказали пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса за небезопасный пилотаж на пит-лейне в ходе второй тренировки, а затем в квалификации штраф получил Юки Цунода, заблокировавший в третьем сегменте Валттери Боттаса.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021. Лидером в данном протоколе теперь является Ландо Норрис, на счету которого восемь баллов. Его «преследует» Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».