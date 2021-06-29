Квят показал свою очередную боксёрскую тренировку

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят опубликовал в сториз своего инстаграм-аккаунта видеоролики со своей очередной тренировки по боксу.



Сначала бывший пилот «Альфа Таури» проводит спарринг с тренером, а затем отрабатывает удары по боксёрской груше.

Ранее Квят и другой бывший гонщик «Альфа Таури» и «Ред Булл» Александер Албон обсуждали возможность проведения шутливого боксёрского поединка — после того как таиландец вслед за россиянином начал активные занятия боксом. В мае 2021 года Албон заявил, что надеется в скором времени объявить дату боя с Квятом. В настоящий момент Александер, оставшийся без места в Формуле-1, является резервным гонщиком «Ред Булл», а также выступает в немецкой серии DTM.