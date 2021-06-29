Квят показал свою очередную боксёрскую тренировку
Поделиться
Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят опубликовал в сториз своего инстаграм-аккаунта видеоролики со своей очередной тренировки по боксу.
Сначала бывший пилот «Альфа Таури» проводит спарринг с тренером, а затем отрабатывает удары по боксёрской груше.
Ранее Квят и другой бывший гонщик «Альфа Таури» и «Ред Булл» Александер Албон обсуждали возможность проведения шутливого боксёрского поединка — после того как таиландец вслед за россиянином начал активные занятия боксом. В мае 2021 года Албон заявил, что надеется в скором времени объявить дату боя с Квятом. В настоящий момент Александер, оставшийся без места в Формуле-1, является резервным гонщиком «Ред Булл», а также выступает в немецкой серии DTM.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
14:41
-
13:51
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
12:09
-
11:24
-
10:14
-
09:22
-
00:06
- 28 июня 2021
-
22:36
-
22:05
-
19:36
-
19:24
-
18:55
-
18:42
-
18:07
-
17:32
-
17:23
-
17:21
-
16:45
-
15:47
-
14:43
-
13:09
-
12:47
-
11:58
-
10:38
-
09:45
-
00:48
- 27 июня 2021
-
23:38
-
23:18
-
23:06
-
22:09
-
22:02
Партнерский контент