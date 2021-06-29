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Машина Райкконена пострадала от сильного града. Видео

Машина Райкконена пострадала от сильного града. Видео
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что его личный автомобиль пострадал в результате сильного града. Райкконен выложил видео с проливным дождём с градом, а также показал, как пострадала его машина. На видео видно, что у хэтчбека разбиты окна, а также появились вмятины на капоте.

Видео Райкконен опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» и подписал: «Альфа Ромео», можно нам завтра провести быстрый пит-стоп на заводе?».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Райкконен признался, что ещё не принял решения о будущем. Контракт финского гонщика с командой истекает по окончании сезона. Ранее появились слухи, согласно которым в следующем сезоне место боевого пилота в команде может получить гонщик «Хааса» Мик Шумахер.

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