Машина Райкконена пострадала от сильного града. Видео

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что его личный автомобиль пострадал в результате сильного града. Райкконен выложил видео с проливным дождём с градом, а также показал, как пострадала его машина. На видео видно, что у хэтчбека разбиты окна, а также появились вмятины на капоте.

Видео Райкконен опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» и подписал: «Альфа Ромео», можно нам завтра провести быстрый пит-стоп на заводе?».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Райкконен признался, что ещё не принял решения о будущем. Контракт финского гонщика с командой истекает по окончании сезона. Ранее появились слухи, согласно которым в следующем сезоне место боевого пилота в команде может получить гонщик «Хааса» Мик Шумахер.