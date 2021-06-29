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Браун: поломал голову, чтобы понять, кто же будет гонщиком дня — Леклер этого заслуживает

Браун: поломал голову, чтобы понять, кто же будет гонщиком дня — Леклер этого заслуживает
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о выступлении пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Штирии, по результатам которого он был признан гонщиком дня. В конце первого круга Леклеру пришлось совершить пит-стоп по причине повреждения переднего антикрыла из-за контакта с Пьером Гасли. В гонке он финишировал седьмым.

«Я поломал голову, чтобы наконец определиться, кто же будет гонщиком дня. Но Шарль просто выдающимся образом начал гонку. Да, её нельзя назвать самой лучшей в его исполнении. Но он показал отличное выступление после столкновения с Гасли.

Конечно, он совершил ошибку. Действия Шарля на старте я бы назвал несколько неуклюжими. Но думаю, что в конечном счёте он заслуживает звание лучшего гонщика дня, и фанаты посчитали так же. Но, повторюсь, эта гонка была далеко не идеальной в его исполнении.

Считаю, он должен быть более внимательным, когда занимает не передние позиции. Это действительно требует большой концентрации. Конечно, он знает, насколько силён, а потому ему лучше рассмотреть умеренно консервативный подход. Но сложность заключается в том, что если ты слишком консервативен, то тоже попадёшь в аварию.

Там, в пелотоне, довольно жёстко. Нужно уметь находить баланс. Подозреваю, что где-то внутри у него засела мысль: «Я должен быть впереди — я хочу вернуться на как можно быстрее», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.

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