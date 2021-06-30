Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ирина Сидоркова получила поддержку W Series на два сезона

Ирина Сидоркова получила поддержку W Series на два сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Российская автогонщица Ирина Сидоркова получила гарантированное финансирование на сезон 2022 года и продолжит выступать в чемпионате W Series в составе команды W Series Academy. Как сообщили организаторы чемпионата, Сидоркова и её напарница Нереа Марти получат полноценную поддержку от чемпионата и станут официальными послами серии на ближайшие два года.

Напомним, с 2022 года в W Series появится официальный командный зачёт.

«Я многому научилась за короткое время в W Series, так что мне нравится перспектива провести в
этом чемпионате два полноценных сезона и получить дополнительную подготовку. Доброжелательная и открытая атмосфера чемпионата идеально подходит для молодых девушек, которые стремятся построить карьеру в автоспорте. Очки, которые я заработала в первой гонке в Австрии, укрепили мою уверенность, и я чувствую, что стала частью семьи W Seies, которая меня приятно удивила в воскресенье, преподнеся мне торт в день моего 18-летия.

Я горжусь, что стала одной из первых участниц W Series Academy. Когда мне было 16, я видела, как Джейми Чедвик стала первой чемпионкой W Series, так что теперь я хочу вдохновлять следующее поколение девушек, которые следят в этом году за моими выступлениями на лучших автодромах мира», — цитирует Ирину Сидоркову пресс-служба чемпионата.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021