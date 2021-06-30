Ирина Сидоркова получила поддержку W Series на два сезона

Российская автогонщица Ирина Сидоркова получила гарантированное финансирование на сезон 2022 года и продолжит выступать в чемпионате W Series в составе команды W Series Academy. Как сообщили организаторы чемпионата, Сидоркова и её напарница Нереа Марти получат полноценную поддержку от чемпионата и станут официальными послами серии на ближайшие два года.



Напомним, с 2022 года в W Series появится официальный командный зачёт.



«Я многому научилась за короткое время в W Series, так что мне нравится перспектива провести в

этом чемпионате два полноценных сезона и получить дополнительную подготовку. Доброжелательная и открытая атмосфера чемпионата идеально подходит для молодых девушек, которые стремятся построить карьеру в автоспорте. Очки, которые я заработала в первой гонке в Австрии, укрепили мою уверенность, и я чувствую, что стала частью семьи W Seies, которая меня приятно удивила в воскресенье, преподнеся мне торт в день моего 18-летия.



Я горжусь, что стала одной из первых участниц W Series Academy. Когда мне было 16, я видела, как Джейми Чедвик стала первой чемпионкой W Series, так что теперь я хочу вдохновлять следующее поколение девушек, которые следят в этом году за моими выступлениями на лучших автодромах мира», — цитирует Ирину Сидоркову пресс-служба чемпионата.