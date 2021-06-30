Три команды могут пропустить тренировку Гран-при Великобритании

Сразу три команды столкнулись с проблемами из-за спринтерских гонок, сообщает Auto Motor und Sport. Из-за новых требований режима закрытого парка, которые будут введены на этапах, на которых будут проведены дополнительные заезды, команды «Альпин», «Астон Мартин» и «Макларен» могут столкнуться с техническими проблемами.
По новым правилам, машины будут отправлены в закрытый парк в пятницу, сразу после завершения квалификации. Однако, в связи с этим, у вышеупомянутых команд возникнут проблемы со сцеплением. Сцепления на машинах этих коллективов не выдерживают дистанцию свыше 300 километров, из-за чего кажется невозможным полноценное выступление команд в этот уик-энд, поскольку после квалификации в пятницу замена детали будет невозможна.
Ранее команды имели право поменять детали после первых двух тренировок в пятницу.
Сообщается, что команды могут пойти на радикальные меры и пропустить вторую тренировку Гран-при Великобритании, чтобы сократить пройденную дистанцию. Второй сеанс свободных заездов на этапах со спринтерскими гонками проходит после квалификации, утром в субботу.
Любопытно, что такие проблемы есть далеко не у всех — так, например, сцепления «Мерседеса» могут пройти дистанцию в 700 километров без необходимости технического обслуживания.
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