Три команды могут пропустить тренировку Гран-при Великобритании

Сразу три команды столкнулись с проблемами из-за спринтерских гонок, сообщает Auto Motor und Sport. Из-за новых требований режима закрытого парка, которые будут введены на этапах, на которых будут проведены дополнительные заезды, команды «Альпин», «Астон Мартин» и «Макларен» могут столкнуться с техническими проблемами.



По новым правилам, машины будут отправлены в закрытый парк в пятницу, сразу после завершения квалификации. Однако, в связи с этим, у вышеупомянутых команд возникнут проблемы со сцеплением. Сцепления на машинах этих коллективов не выдерживают дистанцию свыше 300 километров, из-за чего кажется невозможным полноценное выступление команд в этот уик-энд, поскольку после квалификации в пятницу замена детали будет невозможна.

Ранее команды имели право поменять детали после первых двух тренировок в пятницу.

Сообщается, что команды могут пойти на радикальные меры и пропустить вторую тренировку Гран-при Великобритании, чтобы сократить пройденную дистанцию. Второй сеанс свободных заездов на этапах со спринтерскими гонками проходит после квалификации, утром в субботу.



Любопытно, что такие проблемы есть далеко не у всех — так, например, сцепления «Мерседеса» могут пройти дистанцию в 700 километров без необходимости технического обслуживания.