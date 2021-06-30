Загороднюк — о «Шёлковом пути»: будем учиться ехать по высоким дюнам!

Штурман Павла Сильнова в экипаже Nakusi Racing Team Евгений Загороднюк поделился своими ожиданиями от ралли-марафона «Шёлковый путь».



«Сегодня был первый день административных и технических проверок. Наши автомобили всё прошли, мы готовы к старту. Завтра официальный старт: мы переезжаем подиум и ставим автомобили в закрытый парк. А послезавтра первый боевой день — ждём с нетерпением.



Нас ждёт большое приключение. Мы ждём, в первую очередь, красивых пейзажей — русел рек, гор и обязательно песков Монголии. Это чудесные высокие пески, в которых экипажи должны проявить слаженность в работе и преодолении всех препятствий. На Ралли Казахстана пилот нашей команды в первый раз проезжал пески, немного удивлялся. В Монголии дюны будут гораздо выше — что ж, будем учиться ехать!



Я уже пять раз проехал «Шёлковый путь», и все разы мы финишировали. Так что опыт есть. Это ралли всегда разнообразное, спасибо организаторам. И в этих непростых условиях коронавируса организаторы сделали прекрасную гонку», — заявил Загороднюк в интервью YouTube-каналу Cross-Country Rally.