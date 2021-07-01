Никита Мазепин: надеюсь, что сборная Украины победит Англию

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин признался, что будет болеть за сборную Украины в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии.
«Я очень надеюсь, что Украина победит. Пусть сейчас у Украины и России есть разногласия, я родился в те времена, когда наши народы считались братскими, у меня много друзей на Украине. Это было бы здорово для болельщиков, так что я искренне надеюсь, что их победа случится.
Знаете, 99 процентов людей, которые меня окружают, уверены в победе сборной Англии, но я надеюсь, что этого не случится», — приводит слова Никиты Мазепина GPFans.
Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.
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