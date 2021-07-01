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Экклстоун высказался о возможном переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»

Экклстоун высказался о возможном переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о возможном переходе пилота «Хааса» Мика Шумахера в «Альфа Ромео» в 2022 году. Ранее по этому поводу высказывался сам Мик, не став исключать такую возможность, но подчеркнув, что полностью сосредоточен на выступлении за нынешнюю команду.

«Я с самого начала хотел, чтобы он перешёл в «Альфа Ромео». У него был бы быстрый и опытный товарищ по команде в лице Кими Райкконена, у которого также были очень хорошие отношения со своим отцом», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.news со ссылкой на Sport Bild.

Ранее приводилось мнение Экклстоуна о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне. 90-летний британец отказался называть своего соотечественника однозначно сильнейшим среди нынешних гонщиков Формулы-1.

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