Экклстоун высказался о возможном переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о возможном переходе пилота «Хааса» Мика Шумахера в «Альфа Ромео» в 2022 году. Ранее по этому поводу высказывался сам Мик, не став исключать такую возможность, но подчеркнув, что полностью сосредоточен на выступлении за нынешнюю команду.
«Я с самого начала хотел, чтобы он перешёл в «Альфа Ромео». У него был бы быстрый и опытный товарищ по команде в лице Кими Райкконена, у которого также были очень хорошие отношения со своим отцом», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.news со ссылкой на Sport Bild.
Ранее приводилось мнение Экклстоуна о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне. 90-летний британец отказался называть своего соотечественника однозначно сильнейшим среди нынешних гонщиков Формулы-1.
- 1 июля 2021
-
20:53
-
19:52
-
19:15
-
18:32
-
18:24
-
17:42
-
16:46
-
16:32
-
16:07
-
15:51
-
15:34
-
14:55
-
14:41
-
13:47
-
12:58
-
11:58
-
10:50
-
09:26
-
00:37
- 30 июня 2021
-
23:11
-
22:09
-
21:30
-
20:37
-
19:39
-
19:21
-
18:01
-
17:45
-
16:57
-
15:55
-
14:54
-
13:51
-
12:48
-
11:58
-
10:54
-
10:00