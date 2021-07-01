Гасли рассказал, что им интересуются другие команды Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о новом контракте. Пьер сообщил, что по-прежнему не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне, а также подчеркнул, что им интересуются другие команды Формулы-1. Ранее сообщалось, что в «Альпин», куда мог перейти Гасли, продлили контракт с Эстебаном Оконом на три года.



«Это то, о чём мы собираемся поговорить с «Ред Булл» и особенно с Хельмутом Марко. На данный момент я не знаю всех планов Хельмута, и собираются ли они вообще меня забирать обратно. Или же я останусь в Альфа-Таури».

Признаюсь, я стараюсь изо всех сил, демонстрируя свой потенциал. Я делаю всё для «Альфа Таури» и, мне кажется, что у нас многое получается. Я надеюсь, что в этом году мы сможем добиться лучшего результата в Кубке конструкторов. Такого результата, которого команда не достигала никогда за всё время участия в Формуле-1. Это моя личная цель.



Интерес ко мне других команд? Да, он есть. Но вообще, что касается нового контракта, в конечном итоге всё будет зависеть от «Ред Булл», — приводит слова Гасли wtf1.