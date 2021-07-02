Леклер ответил на рекомендации Брауна, последовавшие после его столкновения с Гасли

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о столкновении, которое произошло межу ним и представителем «Альфа Таури» Пьером Гасли на первом круге Гран-при Штирии, а также последовавшей впоследствии лёгкой критики со стороны спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна, заявившего, что Шарлю следует быть внимательнее на передних позициях.



«Если оглянуться на последнюю гонку, то можно констатировать, что она очень помогла нам вернуться, не потеряв слишком много темпа. Возможно, я мог бы сделать что-то иначе, чтобы избежать этого столкновения. Но теперь об этом говорить уже слишком поздно. Я уже общался с Пьером, мы всё уладили», — приводит слова Леклера The-Race.

В результате столкновения с Гасли Шарль сломал себе переднее антикрыло, коснувшись заднего левого колеса автомобиля француза. Леклер сумел продолжить борьбу после пит-стопа, Гасли же сошёл из-за прокола и последующих столкновений его медленной машины с Антонио Джовинацци и Николасом Латифи.