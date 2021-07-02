Смоляр прокомментировал проблемы в квалификации и рассказал, что ему нужно для поула

Российский гонщик Формулы-3 Александр Смоляр на пресс-конференции перед австрийским этапом серии рассказал, как для него сложился старт сезона, а также объяснил, почему он пока неудачно проводит квалификации.



«По сравнению с прошлым годом мой подход полностью изменился. Я стараюсь в каждой гонке быть стабильнее. Этот подход хорошо показал в прошлом году Оскар Пиастри, когда просто старался в каждой гонке финишировать повыше. У меня были хорошие гонки, но пока большие проблемы с квалификациями. Моя цель — набирать ещё больше очков, а для этого нужно побеждать в третьей гонке. Значит, нужно работать над квалификацией.



В квалификациях двух первых этапов у меня были разные ситуации. В первой квалификации в Барселоне темп был, но сломалась система DRS. А вот во второй квалификации на «Поль Рикаре» темпа не было. Мой третий сектор был очень слабым, это моя вина. Изменился ветер, плюс до этого я выступал на «Поль Рикаре» за рулём совсем другой машины — я бы сказал, что мой подход к уик-энду был неверным.



После квалификации мы нашли проблему, устранили её, но все равно и в гонке я терял на третьем секторе пару десятых. Я старался держаться на прямых позади Фредерика Вести, но по какой-то причине у меня не получалось. Нужно разобраться с этой ситуацией, потому что на «Ред Булл Ринге» есть сразу три прямые. Дело не в работе с шинами. Просто нужно собирать круг, находить слипстрим — и тогда будет поул», — передаёт слова Смоляра корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.