Хэмилтон может продлить контракт с «Мерседесом» уже в ближайшие дни
Поделиться
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может уже в скором времени подписать новый контракт с командой Формулы-1 «Мерседес», утверждает Sky Germany. По информации немецкого телеканала, соглашение должно быть подписано в ближайшие дни.
В таком случае о новом контракте между Хэмилтоном и «Мерседесом» может быть объявлено на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне — домашней гонке пилота и отчасти команды, чья база находится в английском Брэкли.
Ранее руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что все глобальные вопросы насчёт нового контракта с Хэмилтоном уже обговорены, остались лишь небольшие детали. При этом Вольф отметил, что новое соглашение должно быть долгосрочным — минимум на два сезона.
Комментарии
- 2 июля 2021
-
17:08
-
17:03
-
16:28
-
16:26
-
15:44
-
15:35
-
15:05
-
14:39
-
14:23
-
13:32
-
12:50
-
11:35
-
10:04
-
10:00
-
09:00
-
01:08
-
00:21
- 1 июля 2021
-
22:27
-
21:35
-
20:53
-
19:52
-
19:15
-
18:32
-
18:24
-
17:42
-
16:46
-
16:32
-
16:07
-
15:51
-
15:34
-
14:55
-
14:41
-
13:47
-
12:58
-
11:58
Партнерский контент