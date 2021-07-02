Хэмилтон может продлить контракт с «Мерседесом» уже в ближайшие дни

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может уже в скором времени подписать новый контракт с командой Формулы-1 «Мерседес», утверждает Sky Germany. По информации немецкого телеканала, соглашение должно быть подписано в ближайшие дни.



В таком случае о новом контракте между Хэмилтоном и «Мерседесом» может быть объявлено на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне — домашней гонке пилота и отчасти команды, чья база находится в английском Брэкли.



Ранее руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что все глобальные вопросы насчёт нового контракта с Хэмилтоном уже обговорены, остались лишь небольшие детали. При этом Вольф отметил, что новое соглашение должно быть долгосрочным — минимум на два сезона.

Новость по теме Источник: Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» до летнего перерыва