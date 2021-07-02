Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Австрии, Мазепин — последний

В Шпильберге завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у его напарника Валттери Боттаса, третьим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, уступив три десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, у которого 18-й результат.



Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.04,523

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,189

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,616

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,745

6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,833

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,856

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,870

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,943

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,988

11. Серхио Перес («Ред Булл») +0,993

12. Эстебан Окон («Альпин») +1,004

13. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,097

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,101

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,175

16. Шарль Леклер («Феррари») +1,185

17. Джордж Расселл («Уильямс) +1,296

18. Мик Шумахер («Хаас») +1,388

19. Николас Латифи («Уильямс») +1,491

20. Никита Мазепин («Хаас») +1,650.