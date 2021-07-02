Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Австрии, Мазепин — последний

В Шпильберге завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у его напарника Валттери Боттаса, третьим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, уступив три десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, у которого 18-й результат.
Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.04,523
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,189
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,616
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,745
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,833
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,856
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,870
9. Ландо Норрис («Макларен») +0,943
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,988
11. Серхио Перес («Ред Булл») +0,993
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,004
13. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,097
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,101
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,175
16. Шарль Леклер («Феррари») +1,185
17. Джордж Расселл («Уильямс) +1,296
18. Мик Шумахер («Хаас») +1,388
19. Николас Латифи («Уильямс») +1,491
20. Никита Мазепин («Хаас») +1,650.
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