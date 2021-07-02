Сотников — о новом грузовике: пока привыкаем, здесь другая острота

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, управляющий новым грузовиком с кабиной от семейства К5, прокомментировал победу на первом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь».



«Немного сдержанно проехали дистанцию. Пока привыкаем к новой машине, к её поведению. Она ведёт себя иначе, чем мой предыдущий грузовик, здесь другая острота. Один раз не разобрались в навигации, но быстро вернулись на дорогу и не потеряли много времени. Важно попасть в поворот, потому что диктовка дорожной книги не всегда совпадает с реальностью: высокая трава, скрытые повороты, леса – всё это влияет. И нужно найти баланс скорости и точности. Участок сегодня был бугристым и жёстким, он стал проверкой для подвески», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды.