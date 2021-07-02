Хэмилтон впечатлён «квалификационным» режимом моторов «Ред Булл»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Австрии и высказал мнение, что у его конкурентов из «Ред Булл» ещё есть запас по скорости.



«Определённо, у них что-то есть в запасе, я уже знаю это! Думаю, мы добились небольшого прогресса, но, думаю, у них всё равно есть две десятые, может, одна с половиной или что-то такое. Мы точно сделали небольшие шаги вперёд, но этого недостаточно, чтобы отыграть отставание, это не две десятые. Однако на одном круге всё было неплохо.



Но я ожидаю, что завтра они несколько поднимут режим мотора. У них по сути есть квалификационный режим, который раньше был у нас! Я спрашивал моих ребят — они не понимают, откуда он у них, но это впечатляет. Нам нужно упорно работать, чтобы попробовать каким-то образом соответствовать их скорости.



В целом я доволен работой машины. Вероятно, я не буду менять слишком много, потому что чаще всего верен подход — не чини то, что работает! Чаще всего если ты стараешься выжать ещё больше, то становится только хуже. Так что изменения будут мельчайшими», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.