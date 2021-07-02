Павлов: два товарища умудрились выехать в лоб, один нас не видел — еле увернулись!

Армен Пузян и Дмитрий Павлов, составляющие экипаж команды Nakusi Racing Team, поделились впечатлениями от первого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь».
«Впечатления прекрасные. Спецучасток был около ста километров, мы видели какую-то неразбериху, но я как не особо опытный пилот решил во всё это не влезать: со стороны посмотрел, как люди чуть друг друга не поубивали. А мы спокойненько доехали до финиша. Считаю, что результат неплохой», — заявил Пузян в интервью YouTube-каналу Cross-Country Rally.
«Мы учимся. Я стараюсь, чтобы пилот сразу шёл по правильному пути, поэтому у нас процесс гонки совмещён с некоторым процессом обучения. Мы не всегда торопимся. Сегодня у нас был разбор первого «блуда», где несколько ребят из второй десятки заблудились: мы остановились, и я быстренько объяснил, что нельзя делать в этом случае — например, ехать в пыль и в лоб. А некоторые товарищи так и сделали. Там такой хаос творился! Поэтому хотелось просто постоять в стороне, что мы и сделали, и потом сразу поехать в правильном направлении.
И всё равно уже на правильной дороге два товарища умудрились выехать нам в лоб! Причём один нас не видел — еле увернулись! Это был самый сложный момент. А в остальном — пока мы ментально ещё даже не стартовали», — добавил со своей стороны Павлов.
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