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Хаугер выиграл первую гонку Формулы-3 в Австрии после старта 12-м, Смоляр — десятый

Хаугер выиграл первую гонку Формулы-3 в Австрии после старта 12-м, Смоляр — десятый
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Гонщик «Премы» Деннис Хаугер выиграл первую гонку третьего этапа сезона-2021 Формулы-1, проходящего на трассе «Ред Булл Ринг». После завоевания поул-позишен в квалификаци Хаугер стартовал 12-м, но прорвался на первую позицию и одержал победу. Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 10-м, пропустил пару соперников, но за счёт сходов Артура Леклера и Клемента Новалака сохранил свою позицию.

Формула-3. Австрия. Первая гонка

1. Деннис Хаугер — 24 круга
2. Олли Колдуэлл +0,4
3. Логан Сарджент +3,0
4. Виктор Мартинс +4,0
5. Джек Кроуфорд +4,7
6. Кайо Коллет +5,2
7. Джек Дуэн +6,5
8. Маттео Наннини +7,2
9. Аюму Иваса +7,5
10. Александр Смоляр +8,0
11. Энцо Фиттипальди +8,6
12. Джонни Эдгар +9,1
13. Фредерик Вести +9,2…
17. Давид Шумахер +11,6…
29. Артур Леклер — сход.

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