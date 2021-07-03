Хаугер выиграл первую гонку Формулы-3 в Австрии после старта 12-м, Смоляр — десятый

Гонщик «Премы» Деннис Хаугер выиграл первую гонку третьего этапа сезона-2021 Формулы-1, проходящего на трассе «Ред Булл Ринг». После завоевания поул-позишен в квалификаци Хаугер стартовал 12-м, но прорвался на первую позицию и одержал победу. Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 10-м, пропустил пару соперников, но за счёт сходов Артура Леклера и Клемента Новалака сохранил свою позицию.



Формула-3. Австрия. Первая гонка



1. Деннис Хаугер — 24 круга

2. Олли Колдуэлл +0,4

3. Логан Сарджент +3,0

4. Виктор Мартинс +4,0

5. Джек Кроуфорд +4,7

6. Кайо Коллет +5,2

7. Джек Дуэн +6,5

8. Маттео Наннини +7,2

9. Аюму Иваса +7,5

10. Александр Смоляр +8,0

11. Энцо Фиттипальди +8,6

12. Джонни Эдгар +9,1

13. Фредерик Вести +9,2…

17. Давид Шумахер +11,6…

29. Артур Леклер — сход.