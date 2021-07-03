Чжоу Гуаньюй прокомментировал дебют в свободной практике Формулы-1 на Гран-при Австрии

Пилот Формулы-2 Чжоу Гуаньюй, который вчера, 2 июля, принял участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1, рассказал об ощущениях. Китайский пилот сел за руль болида пилота «Альпин» Фернандо Алонсо и показал 14-й результат.
«Проехать на FP1 было чем-то особенным. Ощущения просто непередаваемые. Я очень доволен результатом, который продемонстрировал, и, кроме того, мне удалось познакомиться с шинами на ранней стадии. Не ожидал, что смогу разогнаться так быстро. Ощущения были отличные, а с каждым кругом моя уверенность только росла. Хотел бы поблагодарить команду за предоставленную возможность. Это было что-то непередаваемое. Надеюсь, я заставил собой гордиться, а в будущем ещё не раз испытаю такие эмоции», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Альпин».
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