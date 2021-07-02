Алонсо: было бы здорово выступать за одну команду с Ферстаппеном

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что хотел бы повыступать вместе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за одну команду. По словам испанца, это может произойти в какой-то другой гоночной серии. Ранее Алонсо выступал в различных сериях, включая «Индикар» и «24 часа Ле-Мана».

«У нас по-прежнему есть такая возможность, она может возникнуть в будущем. Возможно, не в Формуле-1, здесь это нереально. Но в будущем, кто знает? Мы оба любим гонки, «Ле-Ман» и другие. Было бы здорово однажды оказаться в одной команде», — цитирует Алонсо GrandPrix 247.

Позднее Ферстаппен признался, что ему также было бы интересно выступить за одну команду с Алонсо.

Ферстаппен в нынешнем сезоне лидирует в общем зачёте Формулы-1, опережая гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 19 очков.