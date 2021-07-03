Боттаса и Сайнса вызвали к стюардам после квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас был вызван к стюардам за инцидент во втором сегменте квалификации Гран-при Австрии, сообщает пресс-служба ФИА.



Валттери слишком сильно замедлился в девятом и десятом поворотах перед своим быстрым кругом, за что и попал на карандаш судей этапа. По той же причине к стюардам вызвали гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.



По итогам квалификации Боттас показал пятый результат. Сайнс стал 11-м.



Помимо Боттаса, вызов к стюардам получил и гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель, во втором сегменте квалификации заблокировавший Фернандо Алонсо. Из-за этой блокировки Алонсо не смог пробиться в десятку сильнейших.



Победу в квалификации одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду стартовой решётки в воскресной гонке ему составит Ландо Норрис из «Макларена».