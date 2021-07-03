Боттаса и Сайнса вызвали к стюардам после квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас был вызван к стюардам за инцидент во втором сегменте квалификации Гран-при Австрии, сообщает пресс-служба ФИА.
Валттери слишком сильно замедлился в девятом и десятом поворотах перед своим быстрым кругом, за что и попал на карандаш судей этапа. По той же причине к стюардам вызвали гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.
По итогам квалификации Боттас показал пятый результат. Сайнс стал 11-м.
Помимо Боттаса, вызов к стюардам получил и гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель, во втором сегменте квалификации заблокировавший Фернандо Алонсо. Из-за этой блокировки Алонсо не смог пробиться в десятку сильнейших.
Победу в квалификации одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду стартовой решётки в воскресной гонке ему составит Ландо Норрис из «Макларена».
- 3 июля 2021
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:29
-
18:16
-
18:15
-
17:04
-
16:55
-
16:37
-
14:36
-
14:15
-
14:03
-
13:49
-
13:07
-
12:57
-
12:48
-
12:44
-
12:34
-
12:26
-
12:13
-
11:58
-
11:39
-
10:48
-
09:55
-
09:00
-
00:16
- 2 июля 2021
-
22:25
-
21:22
-
20:49
-
20:45
-
19:49
-
19:18
-
19:12
-
19:12
-
18:44