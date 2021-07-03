Норрис: если будет шанс побороться с Ферстаппеном, то я им воспользуюсь

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Австрии, который он начнёт со второй позиции.
«Мы сделаем всё, чтобы попытаться совершить шаг вперёд и пойти в верном направлении, но в прошлые выходные мы были далеки от лидеров. В этот раз нам удалось приблизиться.
Я хотел бы быть оптимистом, но я и реалист, так что знаю, что нас ждёт тяжёлая гонка. Мы находимся в лучшем положении, чтобы максимизировать наши шансы. Если мне предоставится шанс побороться с Максом и выйти на первое место — я им воспользуюсь. Я по-прежнему участвую в гонках и стараюсь изо всех сил.
Думаю, я в любом случае понимаю, что будет лучше для меня и команды и, к сожалению, понимаю, с кем в первую очередь мы соперничаем», — приводит слова Ландо Норриса Crash.
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