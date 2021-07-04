Терещенко выиграл в своём классе одну из гонок GT World Challenge Europe в Мизано

На итальянской трассе «Мизано» состоялся пятый этап объединённого зачёта серии Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS и третий — в рамках Sprint Cup. В прошлом сезоне эта трасса принимала стартовый этап, и тогда две победы одержала Team WRT, но один из заездов выиграли Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло из AKKA ASP. В этом году Team WRT вновь оказались в числе сильнейших, и с преимуществом в 0,018 секунды Шарль Виртс и Дрис Вантор на своей Audi R8 LMS GT3 завоевали поул-позицию к первой гонке уик-энда. Богуславский и Марчьелло расположились на восьмом месте, зато Константин Терещенко и Джим Пла на другом Mercedes-AMG GT3 команды AKKA ASP стали шестыми.



Заезд так и остался за Виртсом и Вантором — они уверенно лидировали и даже после выездов автомобиля безопасности отрывались от пелотона и вели свою собственную гонку. Автомобили AKKA ASP финишировали на пятом и шестом местах в «абсолюте», а их борьба на последних кругах стала одним из украшений гонки — верх в итоге взяли Богуславский и Марчьелло, а Терещенко и Пла приняли клетчатый флаг в пяти секундах позади. Зато им удалось отпраздновать триумф в подкатегории Silver Cup, сдержав на финише две Lamborghini соперников.



Второй заезд тоже остался за действующими чемпионами — Виртс и Вантор добились максимального результата, выиграв обе гонки уик-энда, но на этот раз их главными соперниками стали пилоты AKKA ASP. Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло вырвались на вторую позицию, атаковали, чтобы оказать прессинг на лидеров, но отрыв оказался слишком велик — 11 секунд.



Для других экипажей AKKA ASP заезд сложился менее удачно: Умбрареску и Гунон заняли седьмое место, а Терещенко и Пла до финиша не добрались. Уже на старте на их «мерседесе» возникли проблемы, из-за которых Константин потерял несколько позиций, а затем автомобиль и вовсе пришлось снять с дистанции.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Общий зачёт:

1. Team WRT — 120 очков

2. AKKA ASP — 91

3. Emil Frey Racing — 85,5

4. Toksport WRT — 47,5

5. Dinamic Motorsport 36,5.



Sprint Cup. Общий зачёт:

1. Team WRT — 83 очка

2. Emil Frey Racing — 64,5

3. AKKA ASP — 57

4. Toksport WRT — 47,5

5. CMR — 26,5.