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Мазепин и Латифи получили 30-секундные штрафы, остальные шесть пилотов оправданы

Мазепин и Латифи получили 30-секундные штрафы, остальные шесть пилотов оправданы
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Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 завершили расследование эпизода на Гран-при Австрии Формулы-1. Судьи изучали действия сразу восьми пилотов, которые недостаточно замедлились в зоне действия двойных жёлтых флагов, вывешенных после столкновения между Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном.

По итогам изучения ситуации у судьей не осталось вопросов к шести гонщикам — Карлосу Сайнсу, Серхио Пересу, Даниэлю Риккардо, Шарлю Леклеру, Пьеру Гасли и Антонио Джовинацци. Стюарды посчитали, что эти шесть пилотов приняли необходимые меры предосторожности.

В то же время стюарды проанализировали телеметрию и постановили, что Никита Мазепин и Николас Латифи не замедлились достаточно. Оба гонщика получили штрафы стоп-энд-гоу, конвертированные после финиша в 30-секундные. Мазепин остался 19-м и последним, а Латифи пропустил на 15-е место Кими Райкконена.

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