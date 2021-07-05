Вольф: новый регламент на моторы может быть отложен до 2026 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что новый моторный регламент Формулы-1 может быть отложен до 2026 года.
«Возможно, мы сможем найти компромисс и передвинуть идею использования «зелёного» топлива на год или два и продлить срок действия текущего регламента ещё на один год. Возможно, все просто хотят быть на сто процентов готовы к переходу на новый регламент, однако к 2026 году, потому что Формула-1 действительно должна подавать пример и соответствовать стандартам.
Не знаю, каким будет решение, но нам нужен двигатель, с которым мы будем представлены в сфере электрификации. Но при этом затраты на разработку такого двигателя должны быть ниже, чем те, что есть сейчас. Ещё одной важной составляющей должно быть биотопливо», — приводит слова Тото Вольфа Soymotor.
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