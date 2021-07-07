Окон заявил о потребности поменять максимум деталей своего болида перед ГП Великобритании

Пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил о необходимости переработать свой болид перед Гран-при Великобритании, чтобы установить и ликвидировать источник проблем. Окон хорошо начал сезон, набирая очки в четырёх гонках подряд: от Имолы до Монако. Однако не смог попасть в топ-10 ни на одном из последних четырёх этапов.
«Мы видим некоторые вещи и понимаем, что нам чего-то не хватает. Но вот чего именно — пока вопрос. В Сильверстоуне мы начнём с чистого листа. В планах поменять столько деталей на болиде, сколько сможем. Надеюсь, мы станем сильнее.
Конечно, это большая разница — быть всего на секунду медленнее Фернандо в квалификации. Определённо есть что-то, что не работает, и нам нужно это понять. Впереди ещё несколько дней, чтобы поразмышлять над этим и решить, что же можно сделать. Мы должны быть свеженькими ровно насколько, насколько это вообще возможно. Пора решить этот вопрос!
Да, я подписал новый контракт, но продолжаю вкалывать, как и прежде — до этого соглашения. Контракт никак не связан с теми результатами, которые я показываю в последнее время. Повторюсь, нам нужно понять источник проблем», — приводит слова Окона Autosport.
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